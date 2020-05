Svezia, il paese senza lockdown

La Svezia è uno dei pochi paesi che non ha scelto il lockdown, ma un percorso diverso per combattere la pandemia del coronavirus. L’idea è raggiungere l’immunità di gregge il prima possibile, senza interrompere le attività economiche e stravolgere la vita delle persone. Lo stato non si affida ai divieti, ma al senso civico e alla buona volontà dei cittadini: alcuni hanno accettato la sfida, altri protestano per paura che la situazione precipiti compromettendo tutto il sistema sanitario nazionale.

Il risultato, finora, è l’aumento del numero dei casi nel mese di maggio e un numero di morti inferiore rispetto ai paesi che invece hanno scelto il lockdown radicale. L’OMS, nel frattempo, cita la Svezia come esempio da seguire in attesa del vaccino. Il team di ARTE è volato nel paese per raccontare quello che sta succedendo.