Sulle orme di Cesária Évora, la diva a piedi nudi 

Con 500mila abitanti disseminati sulle isole del suo arcipelago, Capo Verde è uno dei posti più affascinanti dell’Africa occidentale. La sua particolare posizione geografica ha attirato marinai e commercio da tutto il mondo – soprattutto America latina, Brasile e Stati Uniti –, portando nella cultura dell’arcipelago molte influenze diverse. La colonizzazione portoghese, in particolare, ha trasformato la musica di Capo Verde. «Noi siamo un popolo emotivo, e con la morna raccontiamo le nostre storie», spiega Hilario Silva, compositore. «È musica trasmessa di generazione in generazione, fa parte di noi, è essenziale nella nostra società».

Se si parla di musica, a Capo Verde, è impossibile non fare il nome di Cesária Évora. La “diva a piedi nudi” è probabilmente la cantante di morna più famosa del mondo, e ha portato la musica capoverdiana in tutto il mondo. Sulle orme di Cesária Évora, il nuovo documentario di ARTE, è un viaggio sonoro che attraversa tutta la sua carriera, dalle radici musicali fino al successo mondiale. Potete vederlo, come sempre, in cima all’articolo.