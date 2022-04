Storie di artisti russi contro la guerra

Mentre il conflitto in Ucraina continua e le vittime tra i civili aumentano, in Russia ogni tipo di protesta contro la guerra è immediatamente annientato. Alcuni artisti, però, non hanno smesso di dire cosa pensano del conflitto, sia in Russia che in “esilio”. Si tratta di rapper come Face e Oxxxymiron, del duo art-rock IC3PEAK, di Nikita Sass: il nuovo documentario di Tracks, la serie di ARTE dedicata alla musica, racconta come si sentono gli artisti russi fuggiti all’estero e com’è nata e come si sta evolvendo questa resistenza.