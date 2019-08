Storia di un’inseminazione artificiale

Rémi Delescluse è uno dei 70mila figli francesi nati da inseminazione artificiale grazie a un donatore anonimo. Scoprire chi è, però, è per lui una missione, e non si arrende davanti a una legge che non permette di ottenere informazioni sul genitore. Così Rémi, che è anche regista di questo film, continua a indagare con determinazione per arrivare a un nome e a un volto, ricorrendo al test del DNA, una delle poche vie perseguibili.

La sua storia è al centro del documentario “Figli della banca del seme – Alla ricerca del padre biologico”, realizzato da ARTE e disponibile su rollingstone.it.