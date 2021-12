Sting, guarda il video del concerto al Pantheon di Parigi

Lo scorso 19 novembre Sting ha pubblicato The Bridge, il suo nuovo album solista a sei anni di distanza da 57th & 9th. È un disco importante per l’ex frontman dei Police, scritto «in un anno di pandemia, perdita personale, lockdown e di incredibile fermento sociale e politico», come ha detto al Los Angeles Times. Lo scorso ottobre il musicista l’ha presentato in anteprima al Pantheon di Parigi, un concerto speciale organizzato per i 50 anni della radio pubblica FIP, che ora possiamo rivedere grazie ad ARTE.