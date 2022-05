Stiamo diventando sempre più stupidi?

Fino a poco tempo fa, con l’evoluzione e lo sviluppo di medicina, scienza e nuove tecnologie, sembrava che l’intelligenza umana sarebbe aumentata all’infinito. Ed era proprio così: per decenni l’intelligenza misurata di anno in anno è sempre stata in crescita. Poi, qualche anno fa, alcuni studiosi hanno notato un brusco rallentamento. Come si spiega? Secondo alcuni esperti il nostro cervello non è allenato in modo ottimale e peggiora in alcune aree funzionali, rendendoci effettivamente sempre più stupidi. Il nuovo reportage di ARTE racconta cosa hanno scoperto.