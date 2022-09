Spiagge e concessioni: caos all’italiana

In Italia, la gestione delle spiagge è un’attività molto redditizia. Mentre in passato le ambìte concessioni venivano assegnate arbitrariamente dallo Stato – se non addirittura tramandate di generazione in generazione – l’Unione Europea chiede ora che vengano organizzate regolari gare d’appalto. Mentre gli operatori difendono con le unghie e con i denti il loro monopolio, gli utenti sognano il libero accesso al mare. Guarda il nuovo documentario di Arte.