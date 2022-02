Si può viaggiare in aereo senza inquinare?

La pandemia da coronavirus ha messo a dura prova il trasporto aereo, che per due anni si è ridotto al minimo indispensabile. Adesso, con l’allentamento delle restrizioni e le riaperture in tutti i Paesi, passeggeri e turisti torneranno a volare regolarmente. L’aviazione, però, è molto dannosa per il clima, per via delle alte emissioni di CO2: solo quella civile contribuisce al riscaldamento globale in misura del 3,5%. Per questo, alcuni scienziati sono al lavoro per costruire aerei sostenibili: il nuovo documentario di ARTE racconta a che punto è la ricerca.