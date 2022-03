Si può sparire dai radar degli algoritmi?

Nell’era degli attacchi informatici e della sorveglianza di massa, il rispetto della privacy online e la sicurezza digitale sono diventati fondamentali, un’esigenza vitale. E mentre le leggi per proteggere i dati personali fanno piccoli passi in avanti, sul web i rischi continuano ad aumentare. Per proteggere la privacy online, però, non esiste una ricetta unica: per questo, il nuovo documentario di ARTE raccoglie le voci di diverse personalità di tutto il mondo. L’obiettivo? Capire come fare a sparire dai “radar” degli algoritmi.