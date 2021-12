Shame, guarda il video del concerto a Parigi

Gli Shame sono giovanissimi, ma dopo l’uscita dell’esordio Songs of Praise si sono subito imposti come una delle band più interessanti e originali della nuova scena post punk britannica. È anche quella con le influenze più particolari, come hanno dimostrato nel secondo album Drunk Tank Pink, dove il punk si arricchisce di rimandi brit pop ed echi di Talking Heads e David Bowie. Ma come suonano dal vivo? ARTE li ha invitati al Festival ARTE Concert, portandoli sul palco della Gaîté Lyrique di Parigi. Ecco com’è andata.