Sébastien Tellier, le atmosfere minimal di ‘Simple Mind’ dal vivo a Parigi

Sébastien Tellier è un artista davvero particolare. Scrive musica eterea ma comunque pop, e dall’uscita di Sexuality – l’album del 2008 – si è imposto anche sulla scena mainstream, senza però raggiungere i livelli di popolarità di mostri sacri come Air e Daft Punk. Una volta arrivato ai piani alti del pop, però, non ha snaturato il suo stile, e le sue composizioni sono rimaste ricercate e affascinanti, così come i suoi testi, ancora duri e affilati.

Simple Mind, il suo ultimo disco, è una «rinascita totale» della sua musica. «È un album registrato dal vivo e minimale in cui pulisco le mie canzoni, così che possiate riscoprirle nella loro essenza più pura e intima», ha detto. Il progetto è stato presentato alla Gaîté Lyrique di Parigi, un concerto da rivivere grazie ad ARTE.