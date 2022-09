Re Artù 2.0 vuole salvare Stonehenge

In Gran Bretagna, il sito archeologico di Stonehenge – patrimonio dell’umanità per l’UNESCO – è al centro di una recente controversia. L’autostrada che costeggia i mitici cerchi di pietra verrà sostituita da un grande tunnel a due corsie, per evitare gli ingorghi del traffico automobilistico. Mentre i residenti accolgono con favore il progetto, archeologi e… i druidi lanciano l’allarme. Guarda il nuovo documentario di ARTE.