Rap e scarafaggi: l’assurdo esordio di Tyler, the Creator in una clip

11 febbraio 2011. La carriera di Tyler, the Creator inizia con Yonkers, il primo singolo estratto dal suo album d’esordio Goblin. Il video, con protagonista il simpatico scarafaggio Nissan, mostra subito l’immaginario del tutto particolare del rapper di Los Angeles: la clip, girata in bianco e nero, mostra Tyler mentre mangia (e poi vomita) il povero Nissan. Il gesto vale 113 milioni di visualizzazioni su Youtube, un disco d’oro e gli MTV Music Awards.

Da Goblin in poi la sua ascesa sarà irresistibile, una carriera piena di successi ma sempre caratterizzata dall’ossessione per ciò che è strano, disturbante, assurdo. Oggi, a solo 28 anni, Tyler è una star mondiale, e il suo ultimo album IGOR ha debuttato in cima alle classifiche. Il nuovo episodio di TAPE, la serie di ARTE che “riavvolge il nastro della storia musicale” raccontando aneddoti e segreti del dietro le quinte del mondo della musica, racconta la storia di quel video, e l’ascesa di un rapper diverso da tutti gli altri. Potete vederlo in cima all’articolo.