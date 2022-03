Peter Doherty: ‘The Fantasy Life of Poetry & Crime’ dal vivo in Normandia

The Fantasy Life of Poetry & Crime, l’ultimo album di Peter Doherty – in collaborazione col produttore e compositore francese Frédéric Lo –, è una raccolta di canzoni romantiche e nostalgiche, con un suono che oscilla tra la chanson anni ’60, Scott Walker e il brit pop degli Smiths. I due lo hanno scritto a Étretat, una città della Normandia dove Doherty si è trasferito durante la pandemia, e dove è ambientato il concerto intimo che hanno registrato per ARTE. Potete vederlo in cima all’articolo. Se invece volete scoprire qualcosa in più sul disco e sulla nuova fase della carriera di Doherty, trovate qui la nostra intervista.