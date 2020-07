Perché Tokyo diventerà il regno degli anziani

Oggi, un giapponese su quattro è in pensione. L’evoluzione demografica accelera, e nel 2060 ci saranno tanti anziani quante persone in età da lavoro. Ci sono già le prime avvisaglie di cosa succederà: a Sugamo, per esempio, vivono quasi solo anziani, e i negozi della zona offrono sconti basati sull’età (i centenari non pagano nulla).

Per il Giappone è una sfida senza precedenti: come adeguare un paese alle esigenze di un esercito di anziani? Come cambiare la vita sociale e le infrastrutture quando le difficoltà motorie e la disabilità sono la norma? I Giochi Paralimpici del 2020 – posticipati al 2021 per il coronavirus – saranno una prova generale. Tokyo è davvero inclusiva? Il nuovo documentario di ARTE racconta come la città si sta preparando alle sfide del futuro.