Perché Morrissey odia la gente?

«Se mettessi tua nonna nel forno, probabilmente sarebbe buona. Ma questo non è un buon motivo per mangiarla», nel 2012, intervistato da Stephen Colbert, Morrissey perde la pazienza dopo una domanda sul cibo. Lo stesso capitò nel 2006, quando la popstar disse: «Mi mangerei i testicoli anziché riformare gli Smiths, e non è poco per un vegetariano». Nel corso degli anni, Morrissey ha detto di voler mangiare la testa di Elton John, decapitare Margaret Thatcher e prendere a calci i politici. Ma, soprattutto, se l’è presa con chiunque abbia provato a chiedergli qualcosa sulla band che l’ha portato al successo mondiale. Perché il cantante britannico è così determinato a farsi odiare? E perché non vuole sentir parlare degli Smiths?

