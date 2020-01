Perché la pancia è il nostro secondo cervello

Un ventre non è un ventre, ma un concentrato d’intelligenza. Nel cervello di un cane o di un gatto, c’è la stessa quantità di neuroni presenti all’interno della nostra pancia: 200 milioni. Cani e gatti hanno più o meno gli stessi neuroni del nostro ventre, e se loro sono intelligenti allora lo è anche il ventre. Non per caso si dice che gli ansiosi abbiano “lo stomaco chiuso”, gli innamorati “le farfalle nello stomaco”, o che i vigliacchi “non abbiano fegato”, o ancora che, talvolta, “prendiamo decisioni di pancia”.

Girato da Cécile Denjean, il nuovo documentario di ARTE è come un viaggio nei segreti delle viscere, alla scoperta del nostro secondo cervello.