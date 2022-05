Perché la Cina è così interessata all’Artico?

Nel 2013 una nave cinese è passata alla storia. È la Yong Sheng, la prima nave cargo ad arrivare in Europa passando dall’Artico. Per aver scelto questa rotta, che Pechino ha definito “la via della seta Polare”, la Yong Shang è diventata il simbolo delle nuove ambizioni cinesi. Negli ultimi anni Pechino ha incrementato la sua influenza nella regione, investito in giacimenti di gas e cercato la collaborazione di Islanda e Norvegia per implementare commercio e turismo. Ma qual è il vero obiettivo di Xi Jinping? Il nuovo documentario di ARTE racconta cosa c’è dietro all’interesse cinese verso l’estremo nord.