Perché in India il Covid è fuori controllo?

Posti letto impossibili da trovare, scorte di ossigeno finite, malati dimenticati sulle barelle: queste scene si ripetono da giorni negli ospedali di Nuova Delhi, uno dei luoghi più colpiti dalla seconda ondata dell’epidemia, che ha portato il sistema sanitario sull’orlo del collasso. La situazione è ormai fuori controllo in tutta l’India, con 200mila casi e oltre mille morti ogni giorno. Mumbai è di nuovo sotto lockdown, mentre nuove restrizioni sono state introdotte in tutto il territorio e la popolazione si sposta dalle città alle campagne, per paura di un altro blocco generalizzato. Ma come si è arrivati a questo punto? Il nuovo documentario di ARTE racconta la storia di un paese in ginocchio.