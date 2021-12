Nueva York: storia della musica latina a NY

«Abbiamo trasformato New York nel calderone del ritmo». È il 1961, e dopo l’enorme successo a Broadway di West Side Story, la comunità portoricana della città diventa visibile e inizia a intravedere un futuro senza marginalizzazione. È in questo periodo che si scoprono le mille anime di quei quartieri, della Harlem dei Latinos e del Bronx, dove si suona musica contaminata, in cui il jazz e il blues si mescolano con mambo, rumba e boogaloo. Il nuovo documentario di ARTE, girato da Sergio G. Mondelo, ripercorre il passato della comunità e racconta il suo riscatto, avvenuto grazie alla musica. È la storia di un popolo e dell’anima molteplice di New York.