New Orleans: amore e riti voodoo

Si dice che con il voodoo si può infliggere dolore, evocare energia sessuale o scongiurarla e anche indurre due sconosciuti a innamorarsi. La cultura popolare pullula di storie sul tema, ma in realtà il voodoo è una cosa ben precisa. È la spiritualità praticata dai discendenti degli schiavi. Un mondo rimasto a lungo nascosto e riemerso solo ora, soprattutto a New Orleans, città del sud degli Stati Uniti dove questi riti sono parte integrante della vita quotidiana. Girando per le strade della città, infatti, è impossibile non imbattersi in negozietti dove si vendono portafortuna, filtri d’amore, danze propiziatrici, sigari magici. Ma questi riti magici possono davvero manipolare i sentimenti?

