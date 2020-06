Negli Stati Uniti il Covid-19 è la malattia dei poveri

Negli Stati Uniti ci sono 2,4 milioni di lavoratori agricoli, la metà dei quali vive nel paese illegalmente. Raccolgono fragole, carote e arance per tutti gli americani, ma non possono permettersi il cibo per nutrire loro stessi e le proprie famiglie. È una conseguenza della pandemia, che ha colpito duramente il settore.

A Delano, nella Central Valley in California, ogni giorno vengono donati più di 4mila pasti, consumato da centinaia di lavoratori in fila ogni mattina. In molti hanno perso il lavoro, e i più fortunati non accumulano abbastanza ore per guadagnare quanto serve. Le storie di questi lavoratori sono al centro del nuovo documentario di ARTE.