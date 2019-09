Mumford & Sons, un live segreto in un caffè di Parigi

Il 7 maggio 2019, dopo la data “ufficiale” allo Zenith di Parigi, i Mumford & Sons sono scappati in taxi per il secondo concerto della serata, questa volta segreto e totalmente acustico, in un piccolo bar di periferia chiamato “Les Lilas”. Una “soirée de poche” per una manciata di persone, perfetta per le atmosfere dell’ultimo album in studio del gruppo.

Scrivendo Delta, infatti, i Mumford & Sons sono tornati alle origini folk: ballate acustiche, roots rock, grandi melodie, tutti gli elementi che li avevano trasformati in un fenomeno mondiale tornano al centro della scena. Per questo, il live al Les Lilas era un’occasione da non perdere: per fortuna, possiamo rivederlo grazie alle telecamere di ARTE. Il video è in cima all’articolo.