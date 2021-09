Nonostante le varie crisi economiche, le guerre e la pandemia, i miliardari continuano ad aumentare. Negli anni ’80 erano appena un centinaio, oggi sono più di 2500, senza contare le famiglie reali e quelle dei dittatori. Nel complesso, le loro ricchezze arrivano a più di 10mila miliardi di dollari. Come succedeva già nell’antichità, una volta arrivati a fortune smisurate, alcuni di loro decidono di donarne una parte. Sono i filantro-capitalisti, ma perché si comportano così? Per farsi amare? Per ottenere influenza o difendere i propri interessi? Il nuovo documentario di ARTE, girato da Jean-Lux Leon tra California, Cina, Parigi e Monte Carlo, racconta le donne in prima linea tra i miliardari filantropi.