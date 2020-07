Michael Stipe, Rufus Wainwright e il documentario sulle utopie del pop

Pop Utopia è il documentario di ARTE dedicato alle canzoni pop che hanno accompagnato alcuni tra i momenti storici più importanti del XX e il XI secolo. È diviso in due episodi: il primo è dedicato a Imagine, We Shall Overcome e Martin Luther King, You Don’t Own Me e l’emancipazione femminile e le lotte della comunità LGBTQ.

Nel secondo, invece, si parla di ideali hippy, liberazione sessuale, ambientalismo e trip psichedelici. La colonna sonora sono i Jefferson Airplane, Break on Through dei Doors, Over the Rainbow e YMCA. Tutte queste storie sono raccontate direttamente dai musicisti: Peaches, Bob Geldof, Jorma Kaukonen dei Jefferson Airplane, Michael Stipe, Rufus Wainwright e molti altri.