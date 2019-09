Metronomy, live a Parigi per un festival ambientalista

I Metronomy sono una delle poche band ad aver superato senza troppi sforzi la “crisi” dell’indie di qualche anno fa. Sarà per il look patinato, o per una discografia piena di ritmi disco-funk e melodie impeccabili, ma la band di Joseph Mount è riuscita a restare se stessa, consapevolmente a un passo dal salto nel mainstream.

Questo venerdì è uscito Metronomy Forever, il loro sesto album, che arriva dopo una lunga serie di concerti estivi. Tra questi anche un’apparizione a We Love Green, il festival ambientalista, di fronte al loro pubblico preferito: gli hipster parigini. Il concerto è stato ripreso dalle telecamere di ARTE, e potete vederlo in cima all’articolo.