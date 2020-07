Little Simz, ‘Grey Area’ in concerto allo splash! festival

Nata a Londra da genitori nigeriani, Little Simz è una delle voci più interessanti del nuovo rap britannico. A solo 25 anni ha già pubblicato tre album – tutti con Age 101, l’etichetta che gestisce personalmente –, tra cui Grey Area, uno dei migliori dischi rap del 2019 che l’ha portata in tour in tutto il mondo (anche in Italia, come vi abbiamo raccontato qui).

In attesa che la musica dal vivo riparta definitivamente, ecco il set sospeso tra funk, soul e rap che Little Simz ha suonato allo splash! festival del 2019.