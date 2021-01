L’invasione del cibo spazzatura

Vi siete mai chiesti cosa contiene un banale cordon-bleu acquistato al supermercato? Perché un simile alimento dovrebbe richiedere l’utilizzo di decine di ingredienti chimici, tra additivi e conservanti? È proprio dalla complessità di questa pietanza che ha inizio il nuovo documentario di ARTE, un viaggio dietro le quinte dell’industria agroalimentare, sempre più pervasiva e dai prodotti sempre più abbordabili per le nostre tasche, ma allo stesso tempo potenzialmente pericolosi per la nostra salute.

Per carpire i segreti dei piatti ultra-trasformati – che non risparmiano neppure la dieta vegana – i protagonisti del film-inchiesta di Maud Gangler e Martin Blanchard raccontano dall’interno il sistema di alimentazione industriale. Perché per cambiare le cose, si comincia dalle nostre tavole.