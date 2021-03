‘Libere’, una serie contro gli stereotipi sulla sessualità femminile

Nella serie animata di ARTE Libere, Ovidie e Sophie-Marie Larrouy decostruiscono gli stereotipi che circondano la sfera sessuale legata al mondo femminile, indicando la strada per cominciare finalmente a fare quel che si vuole, come si vuole, soltanto se si vuole. Dieci episodi, dieci pillole dedicate agli argomenti più disparati: dal maschilismo a Internet, fino ai romanzi erotici e agli studi scientifici sulla sessualità. Eccoli:

1 – Sciroppo d’uomo

Buono per la salute, antirughe, antidepressivo? Tutta la verità sui presunti benefici dello sperma.

2 – L’invasione delle dick-pic

Dagli schizzi sulle pareti dei bagni pubblici alle dick pic inviate alle sconosciute su Internet, la forma fallica invade l’immaginario collettivo fin dall’infanzia – e, nel caso delle foto mandate sui social, nasconde la volontà di stabilire una dinamica di potere.

3 – Cinquanta sfumature di maschilismo

Quando è uscito Cinquanta sfumature di grigio, sembrava che il mommy porn avrebbe rivoluzionato le pratiche sessuali. A grattare un po’ la superficie, però, ci si accorge che i romanzetti erotici in voga negli ultimi anni non fanno che riprodurre delle dinamiche conservatrici.

4 – Nascondete quel sangue!

Quello delle mestruazioni è un tabù talmente grande che le donne ancora si vergognano a farsi vedere con un assorbente in mano.

5 – Forever young

Invecchiare sembra essere la cosa peggiore che può succedere a una donna nelle società occidentali…

6 – Amarsi un po’

Come ci si aspetta che amiamo il nostro corpo per quello che è, mentre siamo bombardati di critiche?

7 – Il sesso in cifre

Aumentano gli studi sulla sessualità – ma possiamo credere ai numeri presentati?

8 – I kissed a girl and I liked it

La bisessualità femminile è sempre più accettabile – perché fa fantasticare gli uomini eterosessuali.

9 – La porta di dietro

I rapporti anali vengono sempre più sdoganati tra le coppie eterosessuali, anche se in alcuni Stati sono addirittura illegali.

10 – Peli di troppo

Non solo magrissime e giovani per sempre – le donne dovrebbero anche avere una vulva liscia come la seta.