L’Europa non respira più

Tutti sappiamo quant’è pericoloso e urgente risolvere il problema dell’inquinamento ambientale. A Tuzla, in Bosnia, il superamento delle centrali a carbone è fondamentale anche per la salute degli abitanti della zona. Lì, infatti, la centrale riversa nelle falde acquifere della zona sostanze inquinanti e metalli pesanti, causando gravi problemi respiratori alla popolazione. Non è l’unica: nei Balcani occidentali, 18 centrali a carbone inquinano l’aria più delle 221 dell’Unione Europea messe insieme. Cosa si può fare per risolvere il problema senza far crescere il costo dell’energia elettrica? Il nuovo documentario di ARTE racconta cosa sta succedendo.