Le multinazionali hanno troppa sete

L’acqua è un bene comune, una risorsa fondamentale per tutte le comunità umane e, almeno per noi, sempre disponibile. Nel corso degli anni, però, diventerà sempre più scarsa. Le cause sono essenzialmente due: il cambiamento climatico e lo sfruttamento industriale, soprattutto da parte di quelle multinazionali che hanno intensificato lo sfruttamento delle falde acquifere. Il risultato? Una penuria localizzata di risorse idriche e il prosciugamento di corsi d’acqua storici. Il nuovo reportage di ARTE racconta cosa è accaduto e la storia di alcuni cittadini, uniti per arginare un disastro ecologico.