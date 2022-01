Le guerre del cyberspazio

Solo nel 2017 si sono registrati 700 milioni di cyber-attacchi, per un danno complessivo di circa 550 miliardi di euro. È una cifra enorme, che ci aiuta a capire come nel mondo contemporaneo la guerra non si fa più con gli eserciti di terra, aria e mare, ma soprattutto nel cyberspazio. Con un attacco informatico si può tagliare la corrente a un ospedale o fondere il reattore di una centrale nucleare, come se una chiavetta USB fosse ormai più pericolosa di una bomba. Il nuovo documentario di ARTE, inserito nella serie Stories of Conflict, racconta la storia del fenomeno.