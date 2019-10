La storia del pezzo più odiato dei Beach Boys

Nel 1988 i Beach Boys erano stremati e in piena crisi di popolarità. Pronti a tutto per recuperare terreno, scrissero un brano per Cocktail, un blockbuster americano a base di shaker e belle ragazze in spiaggia visto da molti il “peggior film degli anni ’80”.

Kokomo, la canzone scritta per la pellicola, diventerà un grande successo, ma i fan l’hanno sempre considerata come è una pugnalata al cuore. Ma l’odio per questa canzone è davvero giustificato? La risposta nel nuovo episodio di TAPE, la serie di ARTE che riavvolge il nastro della storia musicale. Potete vederlo in cima all’articolo.