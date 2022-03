19 Marzo 2022 08:01

La storia dei fratelli Klitschko, i pugili che ora combattono per l’Ucraina

Fino a pochi anni fa Vitali e Wladimir Klitschko erano famosi in tutto il mondo per le vittorie sul ring. Ora il primo è sindaco di Kiev, il secondo si è arruolato per difenderla: il nuovo documentario di ARTE racconta la loro storia