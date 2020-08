La seconda vita delle diapositive

Da qualche parte, nella soffitta di casa vostra, c’è probabilmente una vecchia scatola impolverata piena di diapositive. Antenate della fotografia amatoriale e in un certo senso di Instagram, tutte quelle immagini rischiano di restare un reperto cult per appassionati, o addirittura di sparire per sempre. Per evitare che succeda, Lee Shulman ed Emmanuelle Harkin hanno fondato The Anonymous Project: collezioneranno tutte le diapositive del mondo e cercheranno di dar loro una nuova vita, così da conservarne la memoria. La storia di questo progetto è raccontata nel nuovo episodio di Ginnastica culturale, la serie di ARTE.