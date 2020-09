La nuova performance di Marina Abramović racconta la vita e le sette morti di Maria Callas

Marina Abramović ha scritto uno spettacolo per raccontare la vita e i ruoli più importanti di Maria Callas, leggendaria soprano e icona culturale del 20° secolo. La performance, che aprirà la nuova stagione di ARTE Opera, si intitola 7 Deaths of Maria Callas, e verrà presentata in questi giorni alla Bavarian State Opera di Monaco di Baviera. 7 Deaths racconta sette eroine della lirica morte per amore, sette tra i ruoli più amati dalla “Divina” che verranno interpretati da altrettanti soprani. La Abramović, invece, rappresenterà insieme a Willem Dafoe la morte reale dell’artista, avvenuta nel 1977 a Parigi.

«Per 25 anni ho voluto realizzare un’opera dedicata a Maria Callas», ha scritto Marina Abramović. «Ho letto tutte le sue biografie, ascoltato la sua voce straordinaria e guardato i video delle sue performance. Proprio come me era del Sagittario. Sono sempre stata affascinata dalla sua personalità, dalla sua vita e sì, anche dalla sua morte. Proprio come molti dei personaggi che ha interpretato sul palcoscenico, è morta per amore. È morta con il cuore spezzato».

Con queste performance – arie scritte tra il 19° e il 20° secolo – e le musiche scritte da Marko Nikodijević, l’opera mostra quanto la dedizione della Callas all’arte non permettesse di separare i personaggi che portava in scena dalla sua vita privata. Lo spettacolo, che apre la nuova stagione di ARTE Opera, verrà trasmesso in diretta a partire dalle 18,30.