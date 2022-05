La guerra in Ucraina vista da due donne fotoreporter

Nelle ultime settimane sono moltissimi i fotografi e i reporter che stanno raccontando la terribile realtà della guerra in Ucraina. Immagini di distruzione e sofferenza, soprattutto per i civili che vivono in condizioni al limite e nella paura di perdere la vita. Tra questi fotografi ci sono due donne, Johanna Maria Fritz e Mila Teshaieva, che il giorno dell’invasione russa sono partite da Berlino per andare a Kiev e raccontare il conflitto. La prima è nata in Germania, la seconda è Ucraina: insieme sono protagoniste del nuovo documentario di ARTE, un racconto in tempo reale della vita dei reporter al centro del conflitto.