La donna che fece tremare Wall Street

Wall Street è la strada più celebre di tutto il mondo della finanza. È il cuore storico della Borsa di New York, nel centro di Manhattan, dove George Washington giurò davanti al primo Campidoglio. Questo luogo così iconico, però, nasconde una storia diversa. Nel 1968, la più famosa piazza affari del mondo è in subbuglio. La ragione non è un fallimento o un crac della borsa, ma un’impiegata: Francine Gottfried, che con il suo stile da pin-up attirava in strada folle di broker innamorati. Il nuovo documentario di ARTE racconta la sua storia.