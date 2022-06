La comunità LGBT al fronte

Dall’inizio dell’invasione russa, Nastya ha combattuto con la Difesa territoriale ucraina. Per questa fotografa ucraina, difendere il suo Paese era un dovere palese – anche se non gode degli stessi diritti delle persone eterosessuali. In Ucraina, il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è riconosciuto dallo Stato. Ma molti membri della comunità LGBT si stanno comunque battendo per la patria. Hanno anche il loro emblema, un unicorno, apposto sulla loro uniforme. Guarda il nuovo documentario di ARTE.