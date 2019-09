Kenya: amore, denaro e poligamia

In Kenya, il tema del denaro ha un ruolo fondamentale nella scelta del proprio partner. Sono i genitori dello sposo a impegnarsi finanziariamente per decine di anni con la famiglia della sposa. Un impegno che scaturisce dal “Koito”, una cerimonia in cui la famiglia della sposa contratta con quella dello sposo per decidere l’ammontare della dote. È una contrattazione senza sconti, fino all’ultimo centesimo, che avviene tradizionalmente e senza tenere in considerazione lo stile di vita moderno delle coppie.

Nel frattempo, però, in Kenya è legale la poligamia, e alcune donne emancipate delle grandi città hanno relazioni con diversi uomini: è un primo passo verso la poliandria? Questi i temi affrontati dalla nuova puntata di Love Rituals, la nuova serie di ARTE presentata dalla scrittrice Charlotte Roche e dedicata a come cambia la sessualità nei diversi paesi del mondo. Potete vedere l’episodio in cima all’articolo.