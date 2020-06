Kate Tempest, poesia e rap al Maifeld Derby Festival

Il Maifeld Derby Festival di Mannheim è uno degli eventi di musica indie ed elettronica più importanti in Germania. Nell’edizione del 2017 uno dei nomi più interessanti della line-up era quello di Kate Tempest, poetessa e rapper londinese che all’epoca aveva appena pubblicato Let Them Eat Chaos, il suo secondo album in studio. È un disco affascinante, scritto immaginando la storia di sette individui che vivono sulla stessa strada, e che verrà nominato al Mercury Prize. È proprio questo disco al centro del concerto al Derby Festival, che è stato ripreso in video da ARTE. In apertura c’è il set elettro-soul di Sohn.