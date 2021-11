Joan As Police Woman, ‘The Solution Is Restless’ live a Parigi

The Solution Is Restless è uno di quei dischi che senza pandemia non sarebbero mai usciti. L’ultimo album di Joan As Police Woman non parla direttamente di covid, ma è nato grazie al recupero di una vecchia session – una jam improvvisata con Tony Allen e Dave Okumu – che Joan Wasser aveva lasciato in un cassetto e che ha recuperato durante l’isolamento. «Non è stato facile, trasformare delle improvvisazioni in una serie di brani è un’operazione davvero complicata, che richiede un sacco di tempo e tantissimo lavoro», ci ha detto in un’intervista. Ne è venuto fuori un disco libero e potente, che la musicista ha presentato in concerto sul palco della Gaîté Lyrique di Parigi. Lo show è stato ripreso dalle telecamere di ARTE, potete vederlo in cima all’articolo.