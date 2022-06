Insetti a tavola: la ‘nouvelle cuisine’

Ormai è una certezza: in un futuro non troppo lontano, gli insetti rivoluzioneranno le nostre abitudini a tavola. La Francia è tra i paesi pionieri per quanto riguarda questo nuovo genere di alimento: nell’Esagono le piccole creature sono già in vendita come accompagnamento di piatti principali o come snack per aperitivi. Alcuni chef, inoltre, hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo proponendo menu speciali con insetti, prodotti tramite allevamenti ultramoderni – e rigorosamente Made in France. Scopri i segreti del mercato alimentare degli insetti nel nuovo documentario di ARTE.