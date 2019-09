In Scozia i riti d’amore cambiano con le stagioni

Nel nord della Scozia, gli abitanti delle isole Orcadi vivono al ritmo delle stagioni: l’estate porta euforia, l’inverno è buio e lugubre, glaciale e ventoso. Il mare separa questo posto incantato dal resto del mondo, e qui la vita è semplice e legata alla natura. Un modo di essere disadorno, in forte contrasto con il mondo fantasioso frutto della fantasia degli abitanti del posto. Secondo antiche credenze, infatti, creature fantastiche provenienti da una sorta di limbo guidano le azioni e il destino degli uomini, relazioni amorose comprese.

Nella nuova puntata di Love Rituals, la serie di ARTE che racconta come cambia la sessualità del mondo, scopriremo come queste credenze influenzano la vita della comunità isolana, e lo faremo attraverso riti come il blackening, in cui le promesse spose vengono rapite, sporcate e ridicolizzate. Tutto, naturalmente, per proteggerle dalle fate. Potete vedere l’episodio in cima all’articolo.