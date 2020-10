Il mistero Melania Trump

In solo tre anni, Melania Trump è diventata una delle icone dell’America conservatrice. Per molti altri è tutto meno che un modello: troppo fredda, forse timida, oscurata da Trump. Da tanti punti di vista, però, è la First Lady più misteriosa degli ultimi anni: figlia di un meccanico comunista di Svenica (in ex Jugoslavia), inizia facendo la modella. Quando ha 24 anni incontra il tycoon Donald Trump in un club di New York, e da qui inizia la sua ascesa silenziosa.

Il nuovo documentario di ARTE, pubblicato a poca distanza dalle prossime elezioni presidenziali, racconta luci e ombre della sua storia: dalle accuse di plagio ai danni di Michelle Obama alla beneficienza retrò ispirata a Jackie Kennedy, cosa c’è dietro al suo volto impassibile? È la ragazza immagine della Casa Bianca o una grande attrice della commedia del potere?