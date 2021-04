Il legno salverà il mondo?

In Europa, soprattutto in Germania, si produce moltissimo legname. I boschi sono un enorme serbatoio di anidride carbonica, e il legno è ricercato e venduto in tutto il mondo. In più, costruire edifici in legno potrebbe essere un’ottima soluzione per lottare contro le emissioni di CO2 nell’atmosfera. Il prezzo del legname, però, è crollato a causa delle condizioni di salute delle foreste, danneggiate dalla siccità e da alcuni parassiti che costringono gli addetti al settore a svendere la materia prima. Il nuovo documentario ospitato da ARTE, prodotto dal canale tedesco BR, racconta cosa sta accadendo e potrebbe essere la soluzione alla crisi del legname.