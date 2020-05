Il “concerto tascabile” di MacDeMarco

Dopo il trasferimento da Vancouver a Montreal e il primo EP Rock and Roll Nightclub, nel 2012 Mac DeMarco ha pubblicato il suo primo, vero album: 2. Il disco conteneva molte canzoni diventate dei veri e propri classici del repertorio del cantautore, come Freaking Out the Neighborhood, Ode to Viceroy, My Kind of Woman e Still Together, ed è stato accolto molto bene dalla critica. Appena un anno dopo, nel 2013, il cantautore è volato a Parigi per un concerto speciale, circondato dal pubblico, interamente registrato dalle telecamere di ARTE. Lo potete vedere qui sopra.