Iggy Pop presenta ‘Free’ in diretta streaming

«Verso la fine dei tour di Post Pop Depression, ho sentito come se mi fossi liberato una volta per tutte dell’insicurezza cronica che ha perseguitato la mia vita e la mia carriera per troppo tempo», ha detto Iggy Pop della scrittura del suo album Free. «So bene che è un’illusione, e che la libertà è solo una sensazione. Ma finora ho vissuto la mia vita convinto che quella sensazione è l’unica cosa che vale la pena di inseguire. Tutto ciò di cui hai bisogno, non necessariamente la felicità o l’amore, sentirti libero. Perciò questo album mi è successo, e il lo lascio succedere».

Free è un disco, appunto, libero da tutte le vanità rock della carriera di Iggy. È un trionfo di strumentali nebulosi e spoken word, puntellato da singoli insoliti e straordinari come James Bond e Dirty Sanchez. Iggy Pop lo presenterà dal vivo alla Gaîté Lyrique di Parigi, in un concerto che trasmetteremo in esclusiva grazie alle telecamere di ARTE. Lo streaming inizierà alle 21:05 su questa pagina.