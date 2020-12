I soldati minorenni degli Stati Uniti

Attivo in ben 146 paesi del mondo, l’esercito americano recluta ogni anno 80mila giovani. Gran parte di loro viene dal JROTC, un programma del Pentagono nato per suscitare interesse verso le forze armate, che ora coinvolge 300 scuole pubbliche. Da qui arrivano 500mila reclute tra i 14 e i 17 anni, giovani riservati e misteriosi, protagonisti del nuovo documentario di ARTE, che ha raccontato la loro storia. Si parte a New York, durante la parata per ricordare le vittime dell’11 settembre, una cerimonia che da anni tiene insieme diverse generazioni di militari.