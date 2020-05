I segreti di ‘The Square’

Non succede molto spesso alle commedie, ma nel 2017 The Square è riuscito a vincere il Festival di Cannes. Il film, girato da Ruben Östlund, è una bruciante satira della scena artistica contemporanea e, allo stesso tempo, un trionfo di umorismo scorretto. Racconta la storia di Christian (Claes Bang), il curatore di un importante museo che si prepara al debutto dell’installazione “The Square”, un’opera pensata per invitare il pubblico all’altruismo.

In questo dietro le quinte, prodotto da ARTE, l’autore, il cast e lo staff raccontano la genesi del film, le contraddizioni del mondo dell’arte contemporanea e il moralismo della società svedese.